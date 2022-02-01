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Алексей Позитив сообщил, что инициатором распада группы «Время и Стекло» была Дорофеева

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 09:49
Общество
Алексей Позитив сообщил, что инициатором распада группы «Время и Стекло» была Дорофеева
instagram.com  /  @nadyadorofeeva

Москва, 1 февраля. Музыкант Алексей Позитив рассказал об истинных причинах распада группы «Время и Стекло». По его словам, солистка коллектива Надежда Дорофеева хотела уйти в сольное пение и настояла на закрытии группы.

Певец добавил, что все исполнительницы, работающие в группе, всегда хотят быть сольными артистками. Дорофеева не была исключением.

«Надя мне неоднократно говорила, что мы заигрались с дуэтом и надо идти дальше. Я бы мог еще поработать в группе. Мне распад казался глупой идеей, но в итоге я согласился. Тут было Надино рвение, она настояла», — рассказал Позитив в интервью для YouTube-канала Лизы Дидковской.

После распада группы Дорофеева начала сольную карьеру. Исполнительница выпустила несколько свежих композиций и начала гастролировать. У Позитива тоже кипит работа, и скоро он намерен презентовать новые релизы.

Регулярно ходят слухи о конфликтах между бывшими солистами группы. Однако Позитив опроверг это, указав, что они с Дорофеевой в хороших отношениях.

Надежда Дорофеева вошла в десятку самых привлекательных женщин по версии журнала MAXIM. В компании с ней оказались актриса Любовь Аксенова и модель Ирина Шейк.

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