Байден сказал, что обеспечит Европу газом Катара, которого заведомо не хватит

Сценарий, при котором Европа сама откажется от российского газа, маловероятен. Переговоры президента США Джозефа Байдена о «замещении» газом из Катара российского топлива — популизм, так как объем, который способно направить в Евросоюз арабское государство, в разы меньше объема, поставляемого РФ. Об этом ФАН рассказал научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Накануне стало известно, что Байден встретился с катарским эмиром Хамадом бин Халифом Аль Тани и говорил о помощи Дохи в преодолении энергетического кризиса в Европе в случае введения санкций против России из-за Украины.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович указал, что общий объем экспорта газа Катара — около 108 миллиардов кубометров в год в регазифицированном виде, а поставляемого «Газпромом» в Европу и Турцию — порядка 185 миллиардов кубометров в год.

«Если случится чудо и Катар действительно захочет перенаправить весь объем продаваемого им газа на Запад, то в любом случае этого будет катастрофически мало, ведь речь идет о почти двукратной разнице. В реальности же Катар связан обязательствами, и более 2/3 сырья он направляет азиатским потребителям по долгосрочным контрактам, которые разорвать не сможет», — пояснил собеседник ФАН.

Станислав Митрахович откровенно признался, что не верит в реальность сценария, озвученного президентом США Джо Байденом. Он добавил, что на текущий момент поставки Катара газа в Европу составляют лишь 5% от экспорта. Любое же прерывание поставок из Европы в Россию, вызванное наложением санкций, вызовет повышение цен на топливо в Евросоюзе, на что крайне болезненно отреагируют жители европейских стран.

Ранее ФАН рассказал, что Япония бойкотирует Китай в угоду США. Кроме того, Токио рассматривает Пекин как главного условного врага, что отражено в доктрине безопасности страны.