«У клиентов «Газпрома» все хорошо»: с чем связан рекорд импорта СПГ в Европу

Быстрое опустошение ПХГ в Германии связано с тем, что Берлин продает российский газ по реверсу в Польшу и еще в ряд стран Восточной Европы, которые испытывают проблемы с обеспечением газом. Об этом ФАН рассказал заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рекордные поставки

Страны Европейского союза в январе 2022 года привлекли рекордный в истории объем сжиженного природного газа. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на расчеты на базе данных европейской ассоциации GIE.

За 28 января среднесуточный объем поступления топлива в газотранспортную сеть Европы с СПГ-терминалов достиг 334 млн кубометров. Это превзошло предыдущий рекорд, отмеченный в ноябре 2019 года (329 млн кубов).

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Рекордные объемы объясняются, в частности, более высокими спотовыми ценами на газ в Евросоюзе.

У клиентов «Газпрома» все хорошо

Как отметила Наталья Мильчакова, причиной роста спроса на импортный СПГ в Европе являются вовсе не высокие цены на трубопроводный газ, они по-прежнему остаются ниже биржевых цен, а повышенный спрос, который привел к резкому опустошению подземных хранилищ. Например, в Германии ПХГ в январе были заполнены не более чем на 40%. Однако клиенты «Газпрома» проблем с газом не испытывают.

«Быстрое опустошение ПХГ в Германии, скорее всего, связано с тем, что Германия продает российский газ по реверсу в Польшу и еще в ряд стран Восточной Европы, которые испытывают проблемы с обеспечением газом», — пояснила Наталья Мильчакова.

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Скорее всего, заметила она, рост импорта СПГ в тех странах, в которые «Газпром» поставляет газ, связан с желанием диверсифицировать поставщиков. Такую политику им и предписывает «Третья газовая директива» ЕС. Однако некоторые страны не получают газ по трубопроводу (Испания, Португалия), их единственный выход — импорт СПГ.

«Увеличивая импорт СПГ, европейские страны также увеличивают импорт и у российского «НОВАТЭКа»: на рынке СПГ в Европе Россия занимает примерно долю в 8%. И все равно даже увеличения импорта СПГ пока недостаточно, чтобы покрыть возросший спрос. Поэтому в течение января цена тысячи кубометров газа колебалась вокруг тысячи долларов, не показывая ни сильного роста, ни сильного падения с этих уровней», — добавила Наталья Мильчакова.

Она напомнила, что весной 2021 года биржевая цена газа в Европе колебалась вокруг 400 долларов за тысячу кубометров. Похоже, что цена на газ, достигнув отметки в тысячу долларов, пока не спешит падать, как бы ни увеличивался импорт.

«Значит, отмеченные нами выше причины имеют существенное значение для газового рынка Европы», — заключила Наталья Мильчакова.

Европа в январе получит из Соединенных Штатов рекордные объемы сжиженного природного газа. Однако они не сумеют превысить объемы, которые поставлял на рынок российский «Газпром».