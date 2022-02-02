Журналист Кот: «Ошибка американской демократии — в замене свободы на пропаганду»

Нынешний американский истеблишмент не осознает, что США больше никогда не будут великим государством. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны», декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

«Ни Дональд Трамп, ни Джо Байден, ни весь окружающий их истеблишмент никак не могут осознать тот факт, что Америка перестала быть великой. Не будет больше никогда она великой. У нее был исторический шанс. Господь его даровал: Америка стала полноправной владычицей планетарного масштаба. Что американцы сделали? Ничего! Просто начали разрушаться внутри самих себя», — поделился своим мнением журналист.

Юрий Кот также указал, в чем именно, на его взгляд, главная причина политического кризиса в США.

«Изо всех щелей вылезли ЛГБТ-сообщества, Black Lives Matter. Мы видим, насколько лживой стала демократия под предводительством Америки, когда убрали самое главное — свободу. На ее место водрузили пропаганду. Мы моментально увидели: выдававшаяся прежде за идеал американская демократия оказалась по факту манипулятивной технологией», — высказал свою точку зрения собеседник ФАН.

Фото из личного архива Юрия Кота /

В завершение он выразил надежду на то, что реальное положение дел в Америке начнут понимать сами ее граждане.

«Хочется надеяться, что в Америке есть люди, которые могут обратить внимание своих земляков на то, что страна разваливается на глазах. Деградирует именно потому, что нынешние власть имущие во главе с Байденом и будущие, наверно, во главе с Трампом не осознают упущенного времени», — подытожил декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры.

Ранее Юрий Кот в беседе с ФАН рассказал о том, что с приходом Байдена к власти Америка может «оплачивать счета» Европы. Он напомнил, что ЕС с восторгом воспринял победу не президентских выборах нынешнего главы Белого дома.