Лев Лещенко отметит 80-летие большим концертом в Crocus City Hall

Москва, 1 февраля. Эстрадный исполнитель Лев Лещенко отметит свой юбилей на сцене столичного Crocus City Hall. Певец, которому исполнилось 80 лет 1 февраля, даст большой концерт.

Лещенко уточнил, что проведет день рождения в «большом дружеском кругу». Концерт артиста, которым он отметит юбилей, будет состоять из двух отделений.

Первая часть представит собой классическое выступление певца с его композициями, поэтому сам исполнитель называет это отделение моноспектаклем. Во второй половине вечера юбиляра будут поздравлять с 80-летием коллеги-артисты.

«Всего будет 27 человек-артистов», — рассказал Лещенко «Газете.Ru».

Ранее президент России Владимир Путин наградил Льва Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Глава государства подписал соответствующий указ 20 января.