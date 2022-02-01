Вашингтон, 1 февраля. США должны отказаться от принципа «открытых дверей» НАТО, поскольку Россия не дрогнет на пути защиты своих национальных интересов. К такому выводу пришел автор статьи в издании Daily Caller Уильям Ругер.

По словам журналиста, Вашингтон развязал опасную игру, оказывая военную помощь киевскому режиму. Руководство Украины может ошибочно думать, что Соединенные Штаты готовы вступить в войну с РФ и спровоцировать этот конфликт. Плюс ко всему материальная поддержка украинского государства серьезно угрожает всем странам — участницам НАТО, пишет «ПолитРоссия».

«Украина просто не способствует безопасности или процветанию США, а ее флирт с НАТО имеет существенный недостаток — это подрывает нашу безопасность, повышая вероятность того, что мы можем столкнуться с Россией и увидеть, как кризис перерастет в обычный или даже ядерный конфликт», — говорится в материале.

Федеральное агентство новостей /

В заключение американский эксперт отметил, что Белому дому давно следовало отказаться от принципа «открытых дверей» НАТО, а также пойти на примирение с Кремлем. Та ситуация, которая образовалась вокруг Украины из-за стягивания войск Североатлантического альянса, не соответствует целям США, при этом Россия не дрогнет, отстаивая свои национальные интересы, подчеркнул аналитик.

Власти Латвии ранее заявили о готовности отправить на Украину военных инструкторов. Решение было принято во время заседания правительственной коалиции в Риге.

В Пентагоне до этого сообщили, что США обсуждают с европейскими членами НАТО возможность переброски американских войск на территорию стран восточного фланга Альянса, передает НСН.