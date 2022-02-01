Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 10:31
10:29
Происшествия
Прокуратура начала проверку после гибели работника при ремонте самолета в Минводах
10:29
Весь мир
Глава ВГС Ливии Аль-Мишри назвал неконструктивной работу Миссии ООН в стране
10:28
Общество
Рассекречено предсказание Ванги на 2022 год о богатстве «без денег на руках»
10:27
Политика
МИД России: Москва не передавала Вашингтону ответ на предложения по безопасности
10:26
Происшествия
Жителя Красноярского края приговорили к 10 годам колонии за убийство и расчленение жены
10:26
Политика
Мурат Нуртлеу занял пост руководителя администрации президента Казахстана
10:25
Происшествия
Найденная мертвой под Новгородом двухлетняя девочка могла сама выйти на улицу и замерзнуть
10:25
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 1 февраля, праздники, факты, люди
10:24
Общество
Мясников предупредил о снижении уровня магния в организме при употреблении антибиотиков
10:24
Политика
Политолог Антонопулос заявил о сожалении Киева о тиражировании слухов о «вторжении» РФ
Все новости

Кулеба: Киеву нужна подробная информация об отводе части войск ЗВО от украинской границы

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 09:30
Армия
Кулеба: Киеву нужна подробная информация об отводе части войск ЗВО от украинской границы
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 1 февраля. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал «позитивным сигналом» заявление пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) об отводе части российских войск в места постоянной дислокации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга сообщил, что Киев нуждается в детальной информации об отводе сил ЗВО от российско-украинской границы.

«С одной стороны, любое объявление Россией об отведении войск само по себе является позитивным сигналом. С другой стороны, на данный момент точно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации», — разъяснил свою точку зрения глава дипломатического ведомства Украины.

Представители ЗВО 29 января сообщили о завершении плановой проверки боевой готовности сил округа в рамках полевых учений. О причинах нежелания киевских властей выполнять Минские соглашения и добиваться прочного мирного урегулирования в Донбассе информировал телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Кулеба: Киеву нужна подробная информация об отводе части войск ЗВО от украинской границы
украина донбасс зво кулеба
Комментировать