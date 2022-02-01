Кулеба: Киеву нужна подробная информация об отводе части войск ЗВО от украинской границы

Киев, 1 февраля. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал «позитивным сигналом» заявление пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) об отводе части российских войск в места постоянной дислокации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга сообщил, что Киев нуждается в детальной информации об отводе сил ЗВО от российско-украинской границы.

«С одной стороны, любое объявление Россией об отведении войск само по себе является позитивным сигналом. С другой стороны, на данный момент точно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации», — разъяснил свою точку зрения глава дипломатического ведомства Украины.

Представители ЗВО 29 января сообщили о завершении плановой проверки боевой готовности сил округа в рамках полевых учений. О причинах нежелания киевских властей выполнять Минские соглашения и добиваться прочного мирного урегулирования в Донбассе информировал телеканал «360».