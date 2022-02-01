Ущерб от пожара в общежитии Амурского колледжа компенсируют родители виновника

Благовещенск, 1 февраля. В отделе профессионального образования и науки правительства Амурской области инициировали проверку в связи с пожаром в общежитии колледжа.

Как пояснили в администрации Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства, пожар начался из-за воспламенения пластиковой тары с горючим веществом, которую студент хранил у себя в комнате. Родители провинившегося уже согласились компенсировать ущерб от пожара, сообщает AmurInfo.

В связи с тем, что в результате возгорания пострадал один студент, власти Амурской области проведут служебную проверку, чтобы выяснить обстоятельства инцидента с целью дальнейшего исключения подобных ситуаций.

Ранее ФАН сообщал о том, что сотрудники отделения МЧС по Амурской области потушили пожар в магазине, расположенном в селе Ерковцы Ивановского района. Пожарные МЧС быстро сумели справиться с огнем, благодаря чему торговое оборудование магазина не пострадало.