Российские фигуристы прилетели в Пекин для участия в зимней Олимпиаде

Пекин, 1 февраля. Олимпийская сборная России по фигурному катанию прилетела в китайскую столицу для участия в зимних Играх 2022 года.

Самолет с фигуристами сборной России сегодня утром приземлился в пекинском аэропорту Шоуду. Спортсмены прилетели в столицу Китая для участия в 24-х зимних Олимпийских играх. Турнир в Пекине стартует 4 февраля. Российские фигуристы будут представлены в Токио в мужском и женском одиночном катании, соревнованиях пар и танцах на льду. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА спортсмены из РФ будут выступать под флагом ОКР.

Ранее стало известно, что скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят зимние Олимпийские игры 2022 года. Об этом сообщила глава федерации бобслея России Елена Аникина.