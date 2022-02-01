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Российские фигуристы прилетели в Пекин для участия в зимней Олимпиаде

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 09:28
Олимпийские игры 2022
Российские фигуристы прилетели в Пекин для участия в зимней Олимпиаде
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 1 февраля. Олимпийская сборная России по фигурному катанию прилетела в китайскую столицу для участия в зимних Играх 2022 года.

Самолет с фигуристами сборной России сегодня утром приземлился в пекинском аэропорту Шоуду. Спортсмены прилетели в столицу Китая для участия в 24-х зимних Олимпийских играх. Турнир в Пекине стартует 4 февраля. Российские фигуристы будут представлены в Токио в мужском и женском одиночном катании, соревнованиях пар и танцах на льду. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА спортсмены из РФ будут выступать под флагом ОКР.

Ранее стало известно, что скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят зимние Олимпийские игры 2022 года. Об этом сообщила глава федерации бобслея России Елена Аникина.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российские фигуристы прилетели в Пекин для участия в зимней Олимпиаде
олимпиада сборная россии фигурное катание ои-2022
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