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Курс доллара упал на открытии торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 09:27
Экономика
Курс доллара упал на открытии торгов Мосбиржи
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 1 февраля. Рубль укрепляется по отношению к рублю в ходе торгов. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

Курс доллара в начале торговой сессии составил 77,30 рубля за валютную единицу. В первые минуты он упал до 77,06 рубля. По состоянию на 9:15 доллар торгуется на отметке в 77,15 рубля. Американская валюта проходит коррекцию после достижения локального пика в 79,5 рубля, достигнутого 26 января.

Курс евро сегодня снизился с 86,9 рубля до 86,6 рубля на старте торгов. После колебаний торги пришли на уровень 86,74 рубля за валютную единицу. Общий тренд евровалюты повторяет направление движения доллара.

Валютный рынок в значительной степени зависит от геополитического фона. Свой прогноз с учетом этих обстоятельств ранее озвучивал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

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