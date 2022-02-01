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Врач Малахова рассказал о неутешительных результатах анализов телеведущего

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 09:29
Шоу-бизнес
Врач Малахова рассказал о неутешительных результатах анализов телеведущего
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 1 февраля. Телеведущий и журналист Андрей Малахов действительно обращался к медикам с серьезным заболеванием и сдавал анализы, результаты которых не обнадеживают. Об этом рассказал лечащий врач звезды экрана.

По словам доктора, некоторое время назад организм Малахова столкнулся с неким серьезным вирусным заболеванием. Хотя обычно этот недуг себя никак не проявляет, он все же может нести смертельную опасность. Как отметил врач, некоторые люди полностью выздоравливают в течение полугода.

Что касается Малахова, то в 2020 и 2021 годах состояние его здоровья почти не изменилось. Поэтому можно предположить, что в случае телеведущего речь идет о хронической форме болезни.

Журналист старался уделять много времени своему здоровью в последние годы. Помимо вирусного заболевания, специалисты выявили у Малахова синдром, который мог возникнуть в связи с разрушением клеток, в том числе и при опухоли.

Предположение медиков основывается, в том числе, на результатах исследований, согласно которым у телеведущего один из показателей превышал норму в 100 раз, сообщает «МК». Кроме того, журналист сдавал анализы на кровь, сахар, гормоны, состояние иммунной системы, онкомаркеры. Из слов врача следует, что в большинстве случаев результаты были неутешительны.

Ранее продюсер Олеся Сазыкина озвучила свою версию причины состояния Андрея Малахова. По ее словам, телеведущего могли отравить ртутью.

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малахов телеведущий врач
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