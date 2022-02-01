Дробницкий: Хирургически точные действия России привели в «бешенство» коллективный Запад

Контрсанкции России могут всего за несколько месяцев серьезно огорчить союзников американцев по НАТО. Таким мнением поделился политолог Дмитрий Дробницкий.

Сегодня на Западе вновь заговорили о санкциях для России — как экономических, так и личных. Примечательно, что американские власти до сих пор не пришли к единому мнению о том, стоит ли вводить в отношении РФ ограничительные меры в превентивном порядке. В свою очередь политолог Дмитрий Дробницкий заявил о том, что Москве тоже есть чем ответить. По его словам, экономические контрсанкции России могут сильно огорчить восточных союзников США по Североатлантическому альянсу.

«Почему мы обязательно должны отвечать большим игрокам? Там ведь голос имеют и маленькие игроки. Поэтому нужно щемить маленьких. Сделать плохо, условно говоря, какой-нибудь неправильно себя ведущей Прибалтике можно за 4-5 месяцев. Причем можно сделать так плохо, что потом никакими долларами не исправишь», — сказал он в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

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Также он заявил, что Москва научилась точено и весьма эффективно противодействовать нападкам со стороны Запада. Кроме того, сообщил эксперт, хирургически точные действия России привели в «бешенство» коллективный Запад.

«Тактически Россия научилась действовать очень и очень хорошо — хирургически точно. Это как раз и бесит коллективный Запад. Но нужно хотя бы 70% этой стратегии озвучить и рассказать, что мы делаем на постсоветском пространстве, чтобы все это услышали. Не только у нас, но и на Западе. Нужно сказать: «У нас есть стратегия», — резюмировал Дмитрий Дробницкий.

США должны отказаться от принципа «открытых дверей» НАТО, поскольку Россия не дрогнет на пути защиты своих национальных интересов. К такому выводу пришел автор статьи в издании Daily Caller Уильям Ругер.