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Виктор Сухоруков жестко ответил на жалобы «бедствующих» артистов

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 09:20
Шоу-бизнес
Виктор Сухоруков жестко ответил на жалобы «бедствующих» артистов
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 1 февраля. Популярный актер театра и кино Виктор Сухоруков высказался по поводу финансовых проблем из-за коронавируса, на которые жалуются его коллеги. Он убежден, что следует потуже «завязать поясок».

Актер указал, что покупает только самое необходимое. При этом, по мнению звезды «Брата», он не бедствует. А те, кто жалуется на нехватку денег, видимо, не научились экономить.

«Я не знаю кто как живет, мне это не интересно. Но, можно же купить буханку хлеба за 20 рублей, а можно и за 80. Может быть, они голодают и сидят без денег, потому что ели хлеб за 80 рублей?» — жестко заявил Сухоруков в интервью «Абзацу», отвечая на жалобы «бедствующих» артистов.

По словам актера, всегда можно найти выход из ситуации. Он привел себя в пример, рассказав, как покупает еду. По словам знаменитости, его продуктовая корзина составлена так, чтобы он был «сытый, довольный, счастливый, чтобы живот не болел и запора не было».

Многие артисты жалуются, что из-за пандемии коронавируса они почти столкнулись с бедностью. Из-за ограничений пришлось отменить или перенести концерты, которые приносили прибыль. Впрочем, ряд звезд нашел иной способ заработка денег, в частности, онлайн-выступления.

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