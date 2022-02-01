«Спартак» приобрел 24-летнего полузащитника «Янг Бойз» Мартинса

Москва, 1 февраля. Люксембургский опорник швейцарского футбольного клуба «Янг Бойз» Кристофер Мартинс стал новым игроком «Спартака». Соответствующую информацию сообщил клуб из Москвы в соцсети.

Полузащитник будет выступать в футболке красно-белых на правах аренды до окончания нынешнего сезона. «Спартак» также будет иметь право приоритетного выкупа футболиста.

Мартинсу 24 года, он выступает за цвета швейцарского клуба с 2019 года. За два года он провел 68 матчей, забил пять голов и отдал два голевых паса. Кристофер Мартинс — воспитанник люксембургского клуба «Расинг», также играл за французские «Лион», «Бур-ан-Бресс» и «Труа».

Недавно «Спартак» возглавил новый главный тренер – итальянский специалист Паоло Ваноли. В первом матче под руководством наставника красно-белые сыграли вничью против «Слована».