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Политолог Бредихин: ЕС может ввести санкции против Украины за ненападение на Донбасс
Политика
Политолог Бредихин: ЕС может ввести санкции против Украины за ненападение на Донбасс
Федеральное агентство новостей  / 

Санкции против Украины может ввести Европейский союз за то, что она не напала на Донбасс, считают опрошенные ФАН политолог и журналисты.

Дипломатический скандал

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель резко отреагировала на слова главы партии «Слуга народа» Давида Арахамии, усомнившегося в готовящемся российском вторжении.

«Они все там, на Украине, наркоманы? Или что у них происходит?» — написала Крамон в Twitter в ответ на его слова.

Политолог Бредихин: «ЕС может наложить санкции против Украины за ненападение на Донбасс»
pixabay.com /

Ранее украинский политик обвинил страны Запада в нагнетании паники вокруг российско-украинских отношений. Он заявил, что не знает настоящей причины, по которой США так делают, но уточнил, что это вредит экономике страны.

Украину пытаются принудить к войне

Как отметил политолог Владимир Карасев, депутат Европарламента в действительности права, но не в отношении так называемой российской агрессии.

«Нужно быть совершенно нездоровым, чтоб забрасывать бомбами и ракетами мирное население. Можно констатировать, что европейские «наркоманы» нашли родственные души на Украине в лице местных «наркоманов» при власти», — выразил свое мнение Владимир Карасев.

Политолог Бредихин: «ЕС может наложить санкции против Украины за ненападение на Донбасс»
Федеральное агентство новостей /

Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин выразил свое отношение к тому, что некоторые политики в ЕС являются проводниками американской нагнетательной информационной кампании.

«Пока ряд государств — членов НАТО отказываются от любой возможности участия в военных действиях, еврочиновники стремятся отработать свои 30 сребреников и принудить Украину к войне. Будет ли оказано еще большее давление, кроме таких подстрекательских выступлений? Вполне возможно. Европейцы при этом вступаться за Украину не будут. Но, например, подготовить пакет санкций на украинских чиновников за ненападение — вполне захотят», — заключил Антон Бредихин.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения Украины и стран Запада о якобы готовящемся вторжении на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркнул, что Москва никогда ни на кого первой не нападала.

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