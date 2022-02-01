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Лондон намерен выделить Киеву 188 млн долларов на «энергетическую независимость»

Экономика
Лондон намерен выделить Киеву 188 млн долларов на «энергетическую независимость»
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 1 февраля. Правительство Великобритании приняло решение выделить Украине 88 миллионов фунтов (188 миллионов долларов). Таким образом Лондон поддержит «энергетическую независимость» страны, сообщила пресс-служба премьер-министра Бориса Джонсона.

К помощи привлекут новый фонд, а также британскую организацию Good Governance Fund. Последняя была создана в 2015 году. Ее целью является поддержка экономических реформ и рекламирование институтов власти в Восточной Европе и на Западных Балканах.

«Великобритания объявляет о помощи Украине на сумму 88 миллионов фунтов для поддержки стабильности институтов управления и энергетической независимости Украины», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что к 2023 году страна намерена полностью отключиться от энергосистем России и Белоруссии. Альтернативу Киев видит в системе ENTSO-E из ЕС.

Однако правдивость подобных заявлений вызывает сомнения. Недавно Киев запросил у Белоруссии дополнительные мощности в качестве аварийной поддержки.

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украина великобритания поддержка энергонезависимость
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