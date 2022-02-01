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Замглавы ЕК Домбровскис: «СП-2» не соответствует принципам энергополитики Европы

Экономика
Замглавы ЕК Домбровскис: «СП-2» не соответствует принципам энергополитики Европы
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 1 февраля. Российский трубопровод «Северный поток — 2» идет вразрез с принципами энергетической политики стран ЕС. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

Высказывание чиновника связано с принятой в Европейском союзе программой по климатической нейтральности. Страны ЕС намерены к 2050 году сократить количество вредных выбросов в атмосферу за счет отказа от потребления нефти и газа.

«Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза», — сообщил Домбровскис.

Недавно издание Strategic Culture выпустило статью, в которой объясняется возможная выгода Соединенных Штатов от давления на «СП-2». По словам авторов статьи, Вашингтон принуждает Германию отказаться от ввода в эксплуатацию трубопровода для того, чтобы занять энергетический рынок Европы.

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европа сп-2 трубопрово
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