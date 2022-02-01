Брюссель, 1 февраля. Российский трубопровод «Северный поток — 2» идет вразрез с принципами энергетической политики стран ЕС. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

Высказывание чиновника связано с принятой в Европейском союзе программой по климатической нейтральности. Страны ЕС намерены к 2050 году сократить количество вредных выбросов в атмосферу за счет отказа от потребления нефти и газа.

«Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза», — сообщил Домбровскис.

Недавно издание Strategic Culture выпустило статью, в которой объясняется возможная выгода Соединенных Штатов от давления на «СП-2». По словам авторов статьи, Вашингтон принуждает Германию отказаться от ввода в эксплуатацию трубопровода для того, чтобы занять энергетический рынок Европы.