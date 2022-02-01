Как скажут западные партнеры: почему Киев сдал назад в вопросе «оккупации» Харькова

Киев может заявлять что угодно, но Россия не собирается на кого-либо нападать, но имеет право реагировать на различного рода провокации. Об этом ФАН рассказала политолог Наталья Макеева.

Никаких опасений

Министр обороны Украины Алексей Резников не разделяет опасений президента Владимира Зеленского насчет так называемой «оккупации» Харькова со стороны России. Он уверен, что такой вероятности нет.

facebook.com / Олексій Резніков

«Вы спросили о вероятности (оккупации Харькова — Прим. ФАН). К счастью, могу с уверенностью сказать: такой вероятности нет… Они точно прорабатывают разные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения. Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — Прим. ФАН) тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности на сегодня нет», — заявил Резников.

Киев сдал назад

Как отметила Наталья Макеева, украинские элиты уже не первый месяц обсуждают возможное наступление России. При том, что российское руководство неоднократно подчеркивало на разных уровнях, что не собирается ни на кого нападать.

«На своей же территории мы можем делать все что угодно. Наша страна — наши правила. И не стоит забывать, что в непосредственной близости от наших границ идут боевые действия, и России нужно это учитывать и быть готовыми к любому варианту развития событий. В общем-то и официальный Киев, и стоящий за ним коллективный Запад хорошо понимает, что украинская государственность — "фейк"», — выразила свое мнение Наталья Макеева.

Аббас Джума

Она считает, что незаконными в первую очередь были Беловежские соглашения, оригинал которых утрачен. Эта государственность была обретена в результате хорошо спланированной операции западных «партнеров», о чем имеется множество свидетельств, обратила внимание политолог.

«Отсюда и не стихающая тревога официального Киева и его кураторов. Эта веселая компания ведет себя как горстка мошенников, которых вот-вот лишат добычи. Вопрос лишь — каким именно способом. Силовые методы в эпоху сетевых войн — не основной метод, хотя, конечно, действенный», — резюмировала Наталья Макеева.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.