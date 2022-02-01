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Ольга Серябкина после родов выпустила трек в честь сына

Общество
Ольга Серябкина после родов выпустила трек в честь сына
instagram.com  /  @seryabkina

Москва, 1 февраля. Знаменитая певица Ольга Серябкина выпустила новый трек после рождения сына. Она поделилась трогательной историей создания композиции.

Песня под названием «Синий цвет моей любви» попала в новый альбом артистки. Эту композицию певица посвятила сыну, который «вместе» с ней работал над пластинкой.

«Мой ребенок слышал все эти песни, поэтому он как никто другой причастен к созданию альбома. Он повлиял на него, и поэтому мне было очень важно посвятить песню сыну. Я поняла, что хочу и должна сделать это (несмотря на то, что мы уже сдали весь материал по альбому)», — написала звезда на своей странице в Instagram.

Ольга Серябкина после родов выпустила трек в честь сына
instagram.com / prt scr / @seryabkina

Исполнительница добавила к посту короткое видео, на котором зажигательно танцует, будучи в интересном положении. Эта запись ролика была сделана за день до рождения первенца артистки.

Ольга Серябкина впервые стала мамой в ноябре прошлого года. У нее и ее супруга Георгия Начкебия родился мальчик, которого назвали Лукой. По словам артистки, до последнего дня беременности практически никто не знал, кого ждет звезда — сына или дочку.

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