Инспекторы ГИБДД нашли пропавшего в Приморье семилетнего мальчика

Арсеньев, 1 февраля. Семилетний мальчик, пропавший в Арсеньеве Приморского края, найден живым и здоровым. Сейчас ребенку ничего не угрожает.

Установить местонахождение мальчика сумели сотрудники ГИБДД. Однако в ведомстве не стали уточнять, где именно находился ребенок.

«Мальчика нашли сотрудники ГИБДД. Жив, здоров, ему ничего не угрожает», — передает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Ребенок ушел из своего дома вечером в минувший понедельник. При себе у него была ледянка, домой он так и не вернулся. В полицию обратилась мать пропавшего малыша. Поисками несовершеннолетнего жителя занимались правоохранители, волонтеры и неравнодушные граждане.