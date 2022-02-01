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Инспекторы ГИБДД нашли пропавшего в Приморье семилетнего мальчика

Происшествия
Инспекторы ГИБДД нашли пропавшего в Приморье семилетнего мальчика
пресс-служба администрации Краснодара

Арсеньев, 1 февраля. Семилетний мальчик, пропавший в Арсеньеве Приморского края, найден живым и здоровым. Сейчас ребенку ничего не угрожает.

Установить местонахождение мальчика сумели сотрудники ГИБДД. Однако в ведомстве не стали уточнять, где именно находился ребенок.

«Мальчика нашли сотрудники ГИБДД. Жив, здоров, ему ничего не угрожает», — передает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Ребенок ушел из своего дома вечером в минувший понедельник. При себе у него была ледянка, домой он так и не вернулся. В полицию обратилась мать пропавшего малыша. Поисками несовершеннолетнего жителя занимались правоохранители, волонтеры и неравнодушные граждане.

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