Владимир Конкин вспомнил о звонке Леонида Куравлева после смерти дочери

Москва, 1 февраля. Актер Владимир Конкин был шокирован смертью коллеги Леонида Куравлева, который скончался 30 января. Он вспомнил, как звезда фильма «Афоня» поддержал его после трагичной гибели дочери Софьи.

Куравлев, узнав о смерти девушки, позвонил на домашний телефон Конкину. Но актер не взял трубку, и тогда он оставил для звезды сериала «Место встречи изменить нельзя» сообщение на автоответчик.

«Последний его звонок изумил! Когда погибла дочь, мне на домашний телефон звонит Леня. Это было настолько необыкновенно, настолько непривычно… Он наговорил столько всего на автоответчик. Я ему перезвонил, мы пообщались, он поддержал», — сообщил Конкин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Дочь Конкина скончалась 24 сентября 2020 года. Артисты поговорили спустя два дня после трагедии. Кинозвезда запомнил этот разговор.

Владимир Конкин знал о недуге Куравлева, но старался не вмешиваться, поскольку был уверен, что рядом с артистом есть родные, готовые поддержать в трудную минуту. По его словам, звезда комедии «Иван Васильевич меняет профессию» «отмахивался от всех нас».

Леонид Куравлев ушел из жизни 30 января в возрасте 85 лет. Врачи до последнего боролись за жизнь артиста, но спасти его не удалось.