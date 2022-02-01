Полицейские стали фигурантами уголовного дела за отстрел косуль в Новосибирской области

Воробьево, 1 февраля. СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции. Мужчины подозреваются в незаконной охоте, совершенной по предварительному сговору. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что 30 января подозреваемые 29 и 37 лет будучи участковыми полиции одного из районного отдела МВД вместе со своим знакомым посреди дня отправились в охотничьи угодья, расположенные в семи километрах от села Воробьево. Установлено, что фигуранты передвигались на снегоходах и производили прицельные выстрелы из оружия.

В результате преступной деятельности охотники незаконно добыли как минимум девять сибирских косуль. Охота производилась во время запрета отстрела животных.

Правоохранители изъяли охотничьи ружья, снегоходы и мешки с мясом. Сейчас следователи проводят необходимый комплекс процессуальных действий, необходимых для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее в Омской области под прицел браконьера попали косули. Сотрудники полиции задержали 57-летнего мужчину, у которого также были изъяты оружие, снегоходы и три туши убитых животных.