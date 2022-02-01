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Бывший губернатор Петербурга Яковлев попал в больницу с коронавирусом

Общество
Бывший губернатор Петербурга Яковлев попал в больницу с коронавирусом
Фотохроника ТАСС  /  Воног Виктор

Санкт-Петербург, 1 февраля. Президент Российского союза строителей и экс-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев заразился коронавирусом и был госпитализирован в медучреждение. Соответствующую информацию сообщили городские СМИ.

Чиновник собирался провести заседание в Новосибирске. Вице-президент организации Анвар Шамузафаров подтвердил, что собранием должен был руководить лично Яковлев, однако ему потребовалась госпитализация.

«Если человек заболел коронавирусом, он в любом случае уже не может принимать участие», — заявил Шамузафаров.

Владимир Яковлев заступил на пост президента Российского союза строителей весной 2009 года. До этого он был министром регионального развития России, а с 1996-го по 2003 год занимал кресло губернатора Северной столицы.

Накануне с коронавирусом был в очередной раз госпитализирован известный актер Борис Щербаков. Врачи оценивали состояние артиста как средней степени тяжести.

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