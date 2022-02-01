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Ерлана Кошанова освободили от должности руководителя Администрации президента Казахстана

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 08:20
Политика
Ерлана Кошанова освободили от должности руководителя Администрации президента Казахстана
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Нур-Султан, 1 февраля. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому Ерлан Кошанов освобождается от должности руководителя администрации лидера страны. Как сообщает пресс-служба главы государства, Кошанов оставил занимаемый пост в связи с переходом на другую работу.

Накануне спикер законодательного органа Нурлан Нигматулин подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, после чего Кошанову передали вакантный мандат депутата Мажилиса.

Ранее президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева избрали председателем правящей партии республики «Нур Отан». На эту должность кандидатуру Токаева предложил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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Казахстан администрация президента токаев ерлан кошанов
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