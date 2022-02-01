Британские журналисты попались на съемке «кровавой» провокации в ДНР

Донецк, 1 февраля. Съемки «кровавой» провокации проходили в одном из давно заброшенных домов Донецка. Работе британских журналистов помешали российские коллеги.

Инцидент произошел в минувший понедельник. Британские журналисты находились на территории заброшенного здания. На полу рядом с ними можно было разглядеть лужу из жидкости красного цвета, напоминающей кровь. Об этом передает газета «Известия» со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

Российские журналисты попытались получить комментарий у британских коллег. Однако те вместо внятного ответа заявили, что не будут говорить, так как у них могут возникнуть проблемы.

В тот же день замглавы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинские власти ведут активную подготовку к широкомасштабному наступлению своих военных в Донбассе. Он отметил, что Киев готовит постановочные сюжеты о якобы агрессии донецких и луганских властей.