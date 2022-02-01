Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 08:59
08:58
Общество
Mundo deportivo: употребление помидоров поможет избежать тромбоза
08:54
Экономика
Лондон намерен выделить Киеву 188 млн долларов на «энергетическую независимость»
08:53
Происшествия
Жители дома на Будапештской улице в Петербурге остались без отопления из-за аварии
08:53
Экономика
Замглавы ЕК Домбровскис: «СП-2» не соответствует принципам энергополитики Европы
08:50
Происшествия
Полиция задержала мужчину в Шереметьево за шутку о запрещенном предмете в багаже
08:48
Общество
Ольга Серябкина после родов выпустила трек в честь сына
08:44
Происшествия
Тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки нашли в огороде соседей
08:41
Происшествия
Инспекторы ГИБДД нашли пропавшего в Приморье семилетнего мальчика
08:39
Шоу-бизнес
Владимир Конкин вспомнил о звонке Леонида Куравлева после смерти дочери
08:38
Происшествия
Полицейские стали фигурантами уголовного дела за отстрел косуль в Новосибирской области
Все новости

Британские журналисты попались на съемке «кровавой» провокации в ДНР

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 08:39
Политика
Британские журналисты попались на съемке «кровавой» провокации в ДНР
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 1 февраля. Съемки «кровавой» провокации проходили в одном из давно заброшенных домов Донецка. Работе британских журналистов помешали российские коллеги.

Инцидент произошел в минувший понедельник. Британские журналисты находились на территории заброшенного здания. На полу рядом с ними можно было разглядеть лужу из жидкости красного цвета, напоминающей кровь. Об этом передает газета «Известия» со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

Российские журналисты попытались получить комментарий у британских коллег. Однако те вместо внятного ответа заявили, что не будут говорить, так как у них могут возникнуть проблемы.

В тот же день замглавы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинские власти ведут активную подготовку к широкомасштабному наступлению своих военных в Донбассе. Он отметил, что Киев готовит постановочные сюжеты о якобы агрессии донецких и луганских властей.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Британские журналисты попались на съемке «кровавой» провокации в ДНР
днр донецк провокация
Комментировать