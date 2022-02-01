Сбербанк вновь повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье

Москва, 1 февраля. Российский финансовый конгломерат Сбербанк с февраля поднял ставки ипотеке на готовое и строящееся жилье на 1 п.п – до 10,3%, сообщили на сайте организации. В последний раз аналогичное повышение произошло в декабре 2021 года.

Ставки на кредитное жилье для семьи с ребенком и ипотеку с господдержкой остались прежними – на уровне 4,7% и 5,8% соответственно. Рефинансирование ипотеки также продолжает равняться 9,6% годовых.

В последний раз Сбербанк корректировал ипотечные ставки по кредитам как на новостройки, так и на «вторичку» 6 декабря прошлого года. Тогда размер минимальной ставки по этим программам достигнул 9,3%. В то же время, в начале зимы финорганизация снизила ставку по льготному проекту до 5,85 процента.

Ранее Сбербанк увеличил чистую прибыль по итогам 2021 года до 1,2 трлн рублей. Таким образом, соответствующий показатель вырос в 1,7 раза по сравнению с позапрошлым годом и достиг 1,237 трлн рублей.