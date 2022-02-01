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Более десяти человек стали жертвами наводнения в эквадорском Кито

Происшествия
Более десяти человек стали жертвами наводнения в эквадорском Кито
pxhere.com

Кито, 1 февраля. По меньшей мере 11 человек погибли из-за масштабных затоплений в столице Эквадора Кито. Об этом сообщила национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями страны в Twitter-аккаунте.

Причиной природной катастрофы стали длительные проливные дожди. Отмечается, что пострадали также 32 человека. Подобный уровень осадков стал рекордным с 2003 года.

«В городе Кито провинции Пичинча из-за проливных дождей было зафиксировано наводнение, в результате которого дорога в Ла-Гаска была затоплена грязью...Число погибших достигло 11», — говорится в публикации.

По сообщениям ведомства, в пострадавшие районы столицы направлены спасатели и технические работники. В настоящий момент они занимаются восстановлением подачи электричества и расчисткой улиц.

Ранее с сильнейшими наводнениями также столкнулись жители Аргентины. Причиной тоже стали длительные дожди.

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