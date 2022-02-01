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Чернобровая Кудрявцева рассмешила публику резкой «сменой» имиджа

Шоу-бизнес
Чернобровая Кудрявцева рассмешила публику резкой «сменой» имиджа
instagram.com  /  @leratv

Москва, 1 февраля. Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала юмористичный видеоролик, в котором высмеяла представления мужчин о «красавицах из Instagram». Поклонники женщины оценили ее чувство юмора.

Кудрявцева регулярно балует своих поклонников познавательными или веселыми постами в соцсетях. В этот раз знаменитая блондинка решила показаться перед публикой без привычного идеального макияжа. Вместо «глянца» она с помощью специального фильтра примерила образ восточной женщины с нарисованными черными бровями и характерными широкими скулами.

«Мужики насмотрятся на красивых телок в Instagram, а потом приходят домой и бросают своих женщин. А потом начинают искать этих красивых телок, а, блин, не могут найти. В жизни-то их нет», — подыграла ведущая голосом с акцентом.

Чернобровая Кудрявцева рассмешила публику резкой «сменой» имиджа
Pr Scr instagram.com / Pr Scr instagram.com @leratv

Поклонники поддержали Кудрявцеву, посчитав ее мысль мудрой, а чувство юмора — остроумным. Многие пошутили, что с такой внешностью звездная блондинка «стала ближе к народу». Некоторые отметили, что привлекательность Кудрявцевой никакой фильтр не спрячет. Кто-то поиронизировал, что теперь Лера стала «страшно красивой».

В семье телеведущей не только она любит пошутить. Недавно ее супруг Игорь Макаров отпустил колкость по поводу возраста своей супруги. В ответ Кудрявцева показала избраннику неприличный жест.

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instagram юмор кудрявцева
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