Спикер нижней палаты парламента Казахстана Нигматулин сложил полномочия

Нур-Султан, 1 февраля. Глава нижней палаты казахстанского парламента (мажилиса) Нурлан Нигматулин досрочно сложил депутатский мандат. Об этом рассказали представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Известно, что Нигматулин сам подал заявление об уходе с должности и сдал мандат. В связи с подачей заявки ЦИК внес в межлис вопрос на голосование об освобождении депутата от полномочий.

«Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича», — сообщили в ЦИК.

Недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что не намерен переизбираться на президентский пост более двух раз. Такое заявление он сделал после прошедших несанкционированных акций протеста, сопровождавшихся погромами и мародерством.