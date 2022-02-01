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Полина Гагарина поставила на место упрекнувших ее в истощении хейтеров

Общество
Полина Гагарина поставила на место упрекнувших ее в истощении хейтеров
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 1 февраля. Знаменитая певица Полина Гагарина резко высказалась в ответ на критику ее худой фигуры и маленькой груди. Артистка отметила, что никогда не хотела выдающийся бюст, поэтому ей все нравится в ее теле.

Поклонники звезды сцены, смотря на фотографии артистки, нередко высказывают свое недовольство касательно фигуры исполнительницы. Они тревожатся, что исполнительница прекратила есть и мучает себя диетами в погоне за идеальной фигурой.

Однако звезду ничуть не беспокоят претензии интернет-пользователей в истощении. Она поставила на место хейтеров, которые проявляют невежество.

«Я же не буду каждому объяснять, что я не изнуряю себя диетами, что я занимаюсь спортом, чтобы легко выдерживать свои двухчасовые концерты. Что мне нравится моя маленькая грудь, а большую я никогда не хотела, и мне это не органично и т.д. Так что пусть пишут "неравнодушные". Удивляюсь только, откуда у людей на это силы и время — писать гадости», — написала Гагарина в Stories на своей странице в Instagram.

Полина Гагарина поставила на место упрекнувших ее в истощении хейтеров
Pr Scr instagram.com / @gagara1987

Она добавила, что решила сменить своего фитнес-тренера. Вместо Вячеслава с артисткой занимается Мария. По словам Гагариной, ее пути с мужчиной разошлись.

Артистка регулярно выходит на связь с поклонниками. Недавно певица перебралась в роскошный особняк, где живет вместе с наследниками. Она сделала ремонт и решила похвастаться фолловерам новым домом.

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