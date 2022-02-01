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Начальник Краснояружского ГИБДД попал под статью за превышение должностных полномочий

Происшествия
Начальник Краснояружского ГИБДД попал под статью за превышение должностных полномочий
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Белгород, 1 февраля. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника ОГИБДД ОМВД России по Краснояружскому району, который подозревается в превышении должностных полномочий. Соответствующая информация приведена на сайте СУ СКР по Белгородской области.

Белгородские следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ. Следователи склонны предполагать, что в начале зимы 2021 года подозреваемый в телефонном диалоге приказал своим подчиненным не составлять в отношении одного из автомобилистов протокол об административном правонарушении. Ввиду этого нарушитель смог незаконно избежать административной ответственности за выезд «на встречку».

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ и подразделения собственной безопасности УМВД по области. Расследование в отношении начальника Краснояружского ГИБДД продолжается.

На днях был задержан первый заммэра Орла Олег М.. Сотрудники ФСБ подозревают бывшего чиновника в злоупотреблении полномочиями.

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ГИБДД фсб белгородская область
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