Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 08:59
08:58
Общество
Mundo deportivo: употребление помидоров поможет избежать тромбоза
08:54
Экономика
Лондон намерен выделить Киеву 188 млн долларов на «энергетическую независимость»
08:53
Происшествия
Жители дома на Будапештской улице в Петербурге остались без отопления из-за аварии
08:53
Экономика
Замглавы ЕК Домбровскис: «СП-2» не соответствует принципам энергополитики Европы
08:50
Происшествия
Полиция задержала мужчину в Шереметьево за шутку о запрещенном предмете в багаже
08:48
Общество
Ольга Серябкина после родов выпустила трек в честь сына
08:44
Происшествия
Тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки нашли в огороде соседей
08:41
Происшествия
Инспекторы ГИБДД нашли пропавшего в Приморье семилетнего мальчика
08:39
Шоу-бизнес
Владимир Конкин вспомнил о звонке Леонида Куравлева после смерти дочери
08:38
Происшествия
Полицейские стали фигурантами уголовного дела за отстрел косуль в Новосибирской области
Все новости

Ирина Безрукова рассказала о внешнем виде Леонида Куравлева перед смертью

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 08:40
Общество
Ирина Безрукова рассказала о внешнем виде Леонида Куравлева перед смертью
Пресс-служба Ирины Безруковой  /  Лиля Фридман

Москва, 1 февраля. Знаменитая актриса Ирина Безрукова видела незадолго до смерти звезду фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Куравлева в больнице, где он проходил лечение с начала января. Она поделилась воспоминаниями о любимом артисте.

Новость о смерти именитого актера обескуражила бывшую супругу звезды «Бригады» Сергея Безрукова. Дело в том, что совсем недавно актриса видела Куравлева, когда приезжала по своим делам в медицинский центр, где проходил лечение артист.

Администратор предложил Безруковой зайти в палату Куравлева. Актер принял гостей, а через некоторое время задремал. И гости, чтобы не тревожить кинозвезду, ушли.

Ирина Безрукова рассказала о внешнем виде Леонида Куравлева перед смертью
Pr Scr instagram.com / @irina_bezrukova_official

«Обратила внимание, что выглядел он очень опрятно и вполне хорошо, — написала актриса на своей странице в Instagram. — Насколько я знаю, когда он только поступил в тот центр, то даже ходить не мог. Поэтому у него был очень хороший прогресс. Если бы не пневмония, скорее всего, он бы вернулся обратно, в свою семью».

Леонид Куравлев ушел из жизни 30 января. Незадолго до смерти он попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за жизнь артиста, но спасти его не удалось.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ирина Безрукова рассказала о внешнем виде Леонида Куравлева перед смертью
смерть куравлев безрукова
Комментировать