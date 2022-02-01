Ирина Безрукова рассказала о внешнем виде Леонида Куравлева перед смертью

Москва, 1 февраля. Знаменитая актриса Ирина Безрукова видела незадолго до смерти звезду фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Куравлева в больнице, где он проходил лечение с начала января. Она поделилась воспоминаниями о любимом артисте.

Новость о смерти именитого актера обескуражила бывшую супругу звезды «Бригады» Сергея Безрукова. Дело в том, что совсем недавно актриса видела Куравлева, когда приезжала по своим делам в медицинский центр, где проходил лечение артист.

Администратор предложил Безруковой зайти в палату Куравлева. Актер принял гостей, а через некоторое время задремал. И гости, чтобы не тревожить кинозвезду, ушли.

Pr Scr instagram.com / @irina_bezrukova_official

«Обратила внимание, что выглядел он очень опрятно и вполне хорошо, — написала актриса на своей странице в Instagram. — Насколько я знаю, когда он только поступил в тот центр, то даже ходить не мог. Поэтому у него был очень хороший прогресс. Если бы не пневмония, скорее всего, он бы вернулся обратно, в свою семью».

Леонид Куравлев ушел из жизни 30 января. Незадолго до смерти он попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за жизнь артиста, но спасти его не удалось.