Великобритания хочет выслушать позицию России по Украине на СБ ООН

Лондон, 1 февраля. Лондон рассчитывает получить информацию по поводу дальнейших планов Москвы относительно Украины на заседании СБ ООН, которое пройдет 1 февраля. Об этом заявил заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.

Перед этим Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о необходимости обсудить эскалацию ситуации вокруг Украины. Однако первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал эту идею очередной попыткой популяризировать «собственные беспочвенные обвинения и предположения».

«Мы хотим услышать от России о ее планах», — сказал Кариуки в интервью журналистам.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия не имеет никаких агрессивных планов. По его словам, все сообщения западных политиков и СМИ являются бездоказательными и основаны на домыслах.