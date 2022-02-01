Аналитик Фролов: энергосанкции усилят газовую зависимость Лондона от Москвы

Лондон, 1 февраля. Если Великобритания введет санкции против российских энергокомпаний, то зависимость Лондона от газа Москвы повысится. Об этом заявил аналитик Александр Фролов.

Великобритания самостоятельно добывает 40 миллиардов кубометров газа при ежегодном потреблении в 75 миллиардов кубов. Из 35 миллиардов оставшихся порядка 14 миллиардов поставляет «Газпром», пишет «Газета.Ru».

«То есть, российское топливо составляет более трети от британского газового импорта», — отметил замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

По словам эксперта, Россия сможет ответить на санкции Великобритании. Но ограничительные меры затронут немецких и французских потребителей газа. А в Лондоне повысятся тарифы на электроэнергию.

Великобритания планирует ввести новые антироссийские санкции. По словам главы британского МИД Лиз Трасс, они вступят в силу, если конфликтная ситуация вокруг Украины станет напряженнее.