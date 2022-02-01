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Татьяна Доронина отправилась в санаторий на лечение после скандала в МХАТе

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 07:27
Общество
Татьяна Доронина отправилась в санаторий на лечение после скандала в МХАТе
Global Look Press  /  Lev Ilyin/Global Look Press

Москва, 1 февраля. Актриса Татьяна Доронина прекрасно себя чувствует после серии скандалов, связанных с МХАТ имени Горького, директором которого является. Народная артистка СССР находится не в доме престарелых, как об этом писали СМИ.

По данным источника Teleprogramma.pro, женщина пребывает сейчас в санатории в Московской области. Как сообщил инсайдер, у 88-летней актрисы есть огромное желание вернуться в родной театр, которому она отдала всю свою жизнь. Однако есть обстоятельства, которые «задерживают решение этого вопроса».

«Проходит там курс лечения, отдыхает. Здоровье у Татьяны Васильевны нормальное. Конечно, есть возрастные изменения, но, как и у всех», — сообщил собеседник издания.

Скандалы прогремели в МХАТ имени Горького несколько раз за год. Например, после прихода в театр Эдуарда Боякова на должность художественного руководителя на сцене МХАТа появилась экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова. Это спровоцировало шквал критики со стороны общественности и СМИ. После увольнения Боякова спектакль с участием знаменитости закрыли.

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