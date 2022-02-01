Школьник изрезал одноклассника лезвием от точилки в Иркутской области

Братск, 1 февраля. Семиклассник полоснул по руке одноклассника лезвием . Инцидент произошел в одной из школ города Братска Иркутской области.

Подростки плохо ладили и часто вступали в конфликты. Утром 31 января перед началом урока 13-летний мальчик подозвал к себе обидчика и полоснул его по руке лезвием от точилки. К счастью, порез оказался не сильным, так как на школьнике была рубашка.

Родители пострадавшего ребенка обратились с заявлением в полицию. В ходе разговора со взрослыми подросток заявил, что поранил товарища случайно, однако затем все же признался, что хотел припугнуть одноклассника. По словам других учеников, хулиган уже приносил в школу кухонный нож.

В Пермском крае суд отправил на принудительное лечение девятиклассника, напавшего с ножом на учителя. В мае прошлого года подросток как минимум дважды ударил педагога в область шеи.