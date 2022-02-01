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Юрист Паюшин: россияне смогут проверить жилье на аварийность перед покупкой

Общество
Юрист Паюшин: россияне смогут проверить жилье на аварийность перед покупкой
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 февраля. Росреестр начнет вносить сведения об аварийности многоквартирных домов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Соответствующий закон вступил в силу 1 февраля.

Выписка из реестра недвижимости будет включать в себя информацию о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Там же будут указаны сведения о признании жилья непригодным для проживания.

Новый закон позволит бороться с недобросовестными продавцами, которые предлагают аварийную или непригодную для проживания недвижимость по низкой цене. Теперь покупатели смогут заранее ознакомиться с этой информацией, отметил в беседе с РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

«Раньше продавцы могли без предупреждения покупателя продавать такие квартиры, теперь же при приобретении недвижимости появится возможность проверить жилье на этот предмет самостоятельно», — пояснил он.

Сейчас россияне стали меньше интересоваться ипотечным жильем из-за повышения ставок. Аналитики считают, что в дальнейшем это приведет не только к еще большему снижению спроса, но и к замедлению роста цен на жилье.

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квартира росреестр недвижимость
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