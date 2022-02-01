Глава МИД Японии Хаяси: ситуация на Украине может резко измениться

Токио, 1 февраля. Ситуация вокруг Украины может стремительно измениться в один момент. Такое мнение высказал министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.

Япония в вопросе украинского кризиса будет продолжать взаимодействие с международным сообществом и G7. Хаяси считает, что обстановка может измениться вопреки всем дипломатическим усилиям.

«Есть вероятность того, что ситуация вокруг Украины может резко измениться даже несмотря на дипломатические усилия заинтересованных сторон», — сообщил Хаяси.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Белый дом не считает нужным вводить ограничения против Кремля до обострения ситуации на Украине. По ее словам, тактика сдерживания наилучшим образом работает тогда, когда есть некоторая неопределенность.