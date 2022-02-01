Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 07:29
07:27
Общество
Татьяна Доронина отправилась в санаторий на лечение после скандала в МХАТе
07:21
Происшествия
Школьник изрезал одноклассника лезвием от точилки в Иркутской области
07:15
Общество
Юрист Паюшин: россияне смогут проверить жилье на аварийность перед покупкой
07:09
Политика
Глава МИД Японии Хаяси: ситуация на Украине может резко измениться
07:08
Общество
Светлана Малькова заявила, что муж Анастасии Макеевой не заслуживает детей
07:08
Происшествия
Пьяный сельчанин жестоко убил друзей обогревателем и гвоздодером под Новосибирском
07:03
Политика
Джонсон отказался покидать пост премьер-министра Великобритании
07:02
Происшествия
Хабаровчанин грабил арендованные квартиры под видом женщины
07:01
Армия
Корабли Тихоокеанского флота приступили к плановым военно-морским учениям со стрельбами
06:53
Армия
Российские военные развернули полевой лагерь на полигоне «Брестский» в Белоруссии
Все новости

Глава МИД Японии Хаяси: ситуация на Украине может резко измениться

Политика
Глава МИД Японии Хаяси: ситуация на Украине может резко измениться
Global Look Press  /  Yoshio Tsunoda/AFLO

Токио, 1 февраля. Ситуация вокруг Украины может стремительно измениться в один момент. Такое мнение высказал министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.

Япония в вопросе украинского кризиса будет продолжать взаимодействие с международным сообществом и G7. Хаяси считает, что обстановка может измениться вопреки всем дипломатическим усилиям.

«Есть вероятность того, что ситуация вокруг Украины может резко измениться даже несмотря на дипломатические усилия заинтересованных сторон», — сообщил Хаяси.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Белый дом не считает нужным вводить ограничения против Кремля до обострения ситуации на Украине. По ее словам, тактика сдерживания наилучшим образом работает тогда, когда есть некоторая неопределенность.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава МИД Японии Хаяси: ситуация на Украине может резко измениться
украина япония хаяси
Комментировать