Светлана Малькова заявила, что муж Анастасии Макеевой не заслуживает детей

Москва, 1 февраля. Художница Светлана Малькова жестко высказалась в адрес экс-супруга Романа, который трогательно поздравил их общего сына с днем рождения. По ее мнению, мужчина не заслуживает иметь детей.

Роман развелся со Светланой в прошлом году. Их разрыв сопровождался громким скандалом. Женщина до сих пор не может отпустить экс-супруга, который теперь официально женат на актрисе Анастасии Макеевой. Она регулярно предъявляет бывшему претензии и напоминает, что он не достоин быть отцом из-за безразличия к своим наследникам.

Малькова не смогла пройти мимо поздравления от Романа, адресованного Акиму. Она упрекнула бизнесмена в неискренности и публично унизила.

«Ром, не льсти себе. Зайди на сайт должников. Хочешь сделать будущее сыну — иди работай и обеспечь детей питанием хотя бы. Ты не заслужил детей. И дело не в фамилии. Ты к 40 годам не добился ничего!» — написала она в Stories на своей странице в Instagram.

Роман Мальков пытается наладить отношения с младшими детьми. Старший сын живет вместе с ним и мачехой, с которой у него хорошие отношения. Сама Макеева радуется, что может воспитывать наследника, поскольку мечтает стать мамой. Знаменитость даже взяла двойную фамилию в надежде, что это поможет ей забеременеть.