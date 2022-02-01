Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 07:29
07:27
Общество
Татьяна Доронина отправилась в санаторий на лечение после скандала в МХАТе
07:21
Происшествия
Школьник изрезал одноклассника лезвием от точилки в Иркутской области
07:15
Общество
Юрист Паюшин: россияне смогут проверить жилье на аварийность перед покупкой
07:09
Политика
Глава МИД Японии Хаяси: ситуация на Украине может резко измениться
07:08
Общество
Светлана Малькова заявила, что муж Анастасии Макеевой не заслуживает детей
07:08
Происшествия
Пьяный сельчанин жестоко убил друзей обогревателем и гвоздодером под Новосибирском
07:03
Политика
Джонсон отказался покидать пост премьер-министра Великобритании
07:02
Происшествия
Хабаровчанин грабил арендованные квартиры под видом женщины
07:01
Армия
Корабли Тихоокеанского флота приступили к плановым военно-морским учениям со стрельбами
06:53
Армия
Российские военные развернули полевой лагерь на полигоне «Брестский» в Белоруссии
Все новости

Светлана Малькова заявила, что муж Анастасии Макеевой не заслуживает детей

Общество
Светлана Малькова заявила, что муж Анастасии Макеевой не заслуживает детей
instagram.com  /  @svetamalkova

Москва, 1 февраля. Художница Светлана Малькова жестко высказалась в адрес экс-супруга Романа, который трогательно поздравил их общего сына с днем рождения. По ее мнению, мужчина не заслуживает иметь детей.

Роман развелся со Светланой в прошлом году. Их разрыв сопровождался громким скандалом. Женщина до сих пор не может отпустить экс-супруга, который теперь официально женат на актрисе Анастасии Макеевой. Она регулярно предъявляет бывшему претензии и напоминает, что он не достоин быть отцом из-за безразличия к своим наследникам.

Малькова не смогла пройти мимо поздравления от Романа, адресованного Акиму. Она упрекнула бизнесмена в неискренности и публично унизила.

«Ром, не льсти себе. Зайди на сайт должников. Хочешь сделать будущее сыну — иди работай и обеспечь детей питанием хотя бы. Ты не заслужил детей. И дело не в фамилии. Ты к 40 годам не добился ничего!» — написала она в Stories на своей странице в Instagram.

Роман Мальков пытается наладить отношения с младшими детьми. Старший сын живет вместе с ним и мачехой, с которой у него хорошие отношения. Сама Макеева радуется, что может воспитывать наследника, поскольку мечтает стать мамой. Знаменитость даже взяла двойную фамилию в надежде, что это поможет ей забеременеть.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Светлана Малькова заявила, что муж Анастасии Макеевой не заслуживает детей
дети мальков малькова
Комментировать