Джонсон отказался покидать пост премьер-министра Великобритании

Лондон, 1 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдет в отставку на фоне критики из-за вечеринок, проходивших во время локдауна в правительственной резиденции. Об этом заявил сам глава правительства.

По его словам, не стоит делать преждевременные выводы на эту тему. Он также отметил, что сейчас главной темой для обсуждения должна быть ситуация вокруг Украины, а не его проступки.

«Я извинялся несколько раз, но так же я должен заявить, что необходимо дождаться результатов расследования полиции, прежде чем делать преждевременные выводы», — ответил Джонсон на призыв лидеров оппозиции подать в отставку.

Противники Джонсона призвали его к отставке после сообщений об еще одной вечеринке в разгар пандемии коронавируса. Речь идет о дне рождении премьер-министра, который он праздновал 19 июня 2020 года.