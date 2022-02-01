Корабли Тихоокеанского флота приступили к плановым военно-морским учениям со стрельбами

Владивосток, 1 февраля. Порядка 20 боевых кораблей и судов, входящих в состав Тихоокеанского флота России, вышли на плановые военно-морские учения со стрельбами в акваторию Японского и Охотского морей.

Экипажи займутся отработкой совместного маневрирования, а также проверят взаимодействие с авиацией и противовоздушную оборону отряда. Стрельбы по морским целям проведут на заключительном этапе. Об этом сообщили в ТОФ.

«В учении примут участие корветы "Гремящий", "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и корабль управления "Маршал Крылов". Кроме того, к эпизодам будут привлекаться малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера», — говорится в сообщении.

Учения проходят в рамках подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год. Всеми мероприятиями серии руководит главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Охвачены будут акватории морей, прилегающих к границам России, а также особенно важные участки Мирового океана.

Ранее соответствующие учения провел Черноморский флот РФ. В рамках них были проведены стрельбы по условному противнику.