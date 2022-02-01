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Армия
Российские военные развернули полевой лагерь на полигоне «Брестский» в Белоруссии
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Российские военные развернули полевой лагерь на полигоне «Брестский» в Белоруссии

Армия
Российские военные развернули полевой лагерь на полигоне «Брестский» в Белоруссии
 /  Пресс-служба Западного военного округа

Минск, 1 февраля. Военнослужащие Восточного военного округа развернули полевой лагерь на белорусском полигоне «Брестский». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Развертывание полевого лагеря осуществили в рамках проверки мобильности военных Союзного государства. Военнослужащие России и Белоруссии сейчас ведут боевое слаживание подразделений.

«Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, которые задействовали в проверке сил реагирования Союзного государства, завершили развертывание полевого лагеря на полигоне «Брестский», отмечено в сообщении ведомства.

Накануне на территории Белоруссии был развернут дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Он состоит из 12 ракетно-пушечных комплексов.

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