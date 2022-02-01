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Автоэксперт Хресин заявил об опасности езды на полноприводных машинах зимой

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 06:48
Общество
Автоэксперт Хресин заявил об опасности езды на полноприводных машинах зимой
Невские Новости  /  Роман Мартынович

Москва, 1 февраля. Автомобили с полным приводом сложно поддаются контролю во время заноса на заснеженной дороге. Об этом предупредил автоэксперт Алексей Хресин.

Наиболее опасными считаются полноприводные варианты, в которых функции электронного контроля устойчивости (ESP) работают некорректно или с длительной задержкой. Особенно это касается внедорожников середины 90-х годов.

«С ними, из-за внедрения электронных систем, не легко понять, как быть, если машина срывается в занос. Зачастую все компьютеры начинают перебрасывать крутящий момент, и совладать с транспортом становится невозможно. Нужно быть опытным водителем, чтобы разобраться, как выехать», — цитирует эксперта iReactor.

Наиболее комфортным вариантом для зимней езды считаются заднеприводные автомобили. В случае возможного заноса на такой машине достаточно отпустить педаль газа, чтобы авто стабилизировалось, заключил Хресин.

Зимой значительно повышается опасность управления автомобилем. На заснеженной дороге лучше отказаться от резких маневров из-за уменьшения коэффициента сцепления с дорогой.

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авто занос автоэксперт
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