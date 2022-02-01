Воры-рецидивисты слили 400 литров «дизеля» из бака фуры в Тверской области

Тверь, 1 февраля. Двое мужчин украли 400 литров дизельного топлива с большегрузного автомобиля на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области. Злоумышленников удалось задержать, сообщили в Ржевском отделе полиции.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленники за ночь слили топливо в канистры и вывезли его на автомобиле. Силами УгРо и ДПС были задержаны двое подозреваемых ими оказались двое ранее судимых жителей Ржева 35 и 36 лет.

Краденый бензин фигуранты продали на трассе другому дальнобойщику. Оперативники сообщили, что на счету преступников по меньшей мере три эпизода аналогичных преступлений.

Двумя неделями под Тверью произошла смертельная авария, в результате которой погиб начальник районного отдела полиции Дмитрий Шарапов. Второй жертвой оказался местный житель 1962 года рождения.