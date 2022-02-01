Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 07:29
07:27
Общество
Татьяна Доронина отправилась в санаторий на лечение после скандала в МХАТе
07:21
Происшествия
Школьник изрезал одноклассника лезвием от точилки в Иркутской области
07:15
Общество
Юрист Паюшин: россияне смогут проверить жилье на аварийность перед покупкой
07:09
Политика
Глава МИД Японии Хаяси: ситуация на Украине может резко измениться
07:08
Общество
Светлана Малькова заявила, что муж Анастасии Макеевой не заслуживает детей
07:08
Происшествия
Пьяный сельчанин жестоко убил друзей обогревателем и гвоздодером под Новосибирском
07:03
Политика
Джонсон отказался покидать пост премьер-министра Великобритании
07:02
Происшествия
Хабаровчанин грабил арендованные квартиры под видом женщины
07:01
Армия
Корабли Тихоокеанского флота приступили к плановым военно-морским учениям со стрельбами
06:53
Армия
Российские военные развернули полевой лагерь на полигоне «Брестский» в Белоруссии
Все новости

Ректор МИРЭА Кудж предложил вести в школах курсы по цифровой гигиене

Общество
Ректор МИРЭА Кудж предложил вести в школах курсы по цифровой гигиене
pixabay.com

Москва, 1 февраля. Предложение о введении в общеобразовательных школах спецкурса «Основы цифровой гигиены: работа с источниками информации и верификация фейков» направлено главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Инициативу выдвинул ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

На данный момент, по словам Куджа, у 99% школьников к 11 годам уже есть собственный смартфон. Именно поэтому включить подобный курс в программу шестого класса является логичным.

Спецкурс должен состоять из теоретической и практической частей. В ходе занятий дети будут обучаться основам цифровой и информационной грамотности, знакомиться с особенностями источников информации в интернете и психологическими приемами манипулирования сознанием.

«Также предлагаем ввести курсы дополнительной профессиональной подготовки для преподавателей информатики, которые будут преподавать новый спецкурс», — цитирует ректора RT.

Введение спецкурса «Основы цифровой гигиены: работа с источниками информации и верификация фейков» научит школьников грамотно использовать источники информации для образовательного процесса. Кроме того, полученные знания помогут им и в повседневной жизни, резюмировал Кудж.

Ранее российским школам предложили вести интерактивные курсы «Зеленая школа», обучающие основам экологии и переработки отходов. Состоящие из трех разделов занятия будут проходить в формате YouTube-видеороликов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ректор МИРЭА Кудж предложил вести в школах курсы по цифровой гигиене
россия школьники школы курсы цифровая гигиена
Комментировать