Ректор МИРЭА Кудж предложил вести в школах курсы по цифровой гигиене

Москва, 1 февраля. Предложение о введении в общеобразовательных школах спецкурса «Основы цифровой гигиены: работа с источниками информации и верификация фейков» направлено главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Инициативу выдвинул ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

На данный момент, по словам Куджа, у 99% школьников к 11 годам уже есть собственный смартфон. Именно поэтому включить подобный курс в программу шестого класса является логичным.

Спецкурс должен состоять из теоретической и практической частей. В ходе занятий дети будут обучаться основам цифровой и информационной грамотности, знакомиться с особенностями источников информации в интернете и психологическими приемами манипулирования сознанием.

«Также предлагаем ввести курсы дополнительной профессиональной подготовки для преподавателей информатики, которые будут преподавать новый спецкурс», — цитирует ректора RT.

Введение спецкурса «Основы цифровой гигиены: работа с источниками информации и верификация фейков» научит школьников грамотно использовать источники информации для образовательного процесса. Кроме того, полученные знания помогут им и в повседневной жизни, резюмировал Кудж.

Ранее российским школам предложили вести интерактивные курсы «Зеленая школа», обучающие основам экологии и переработки отходов. Состоящие из трех разделов занятия будут проходить в формате YouTube-видеороликов.