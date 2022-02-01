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Разведенный Григорий Лепс проведет мартовские праздники в компании жен миллионеров

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 06:42
Шоу-бизнес
Разведенный Григорий Лепс проведет мартовские праздники в компании жен миллионеров
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 1 февраля. Популярный певец Григорий Лепс выступит в мартовские праздники на закрытом вечере в рамках Big Art Festival. Попасть на концерт разведенного артиста смогут не все из-за ограниченного количества столиков и высоких цен на билеты.

После расставания с Анной Шаплыковой Лепс получил статус завидного жениха. И если артист пользовался успехом у женщин, будучи «окольцованным», то сейчас, после развода, стал еще более популярным.

В графике на мартовские праздники у певца уже стоит работа. Артист выступит на гала-ужине в элитном отеле Ritz Carlton в самом сердце Москвы. Мероприятие пройдет в виде закрытого ужина с меню от шеф-повара. Среди гостей будут бизнесмены и жены миллионеров. Атмосфера вечеринки способствует не только отдыху, но и непринужденному разговору о делах.

Попасть на вечер смогут не все. Дело в том, что количество мест на вечеринку строго ограничено. К тому же стоимость билета на ужин составляет около 100 тысяч рублей.

«Будут и многие близкие и друзья Григория, они даже создали такой локальный ажиотаж, чтобы забронировать места и столики. Все-таки женский праздник, а в семье у Лепса настоящий цветник из представительниц прекрасного пола», — рассказал «СтарХиту» организатор Максим Берин.

В конце прошлого года Григорий Лепс развелся с женой, с которой был в браке порядка 20 лет. Артисту уже приписывают новые романтические отношения. Журналистка Ксения Собчак заявила, что исполнитель хита «Рюмка водки» встречается с экс-возлюбленной известного футболиста Андрея Аршавина Юлией Барановской.

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