Пекин, 1 февраля. Союз России и Китая с каждым годом все крепнет и напоминает отношения в период «медового месяца». Читатели гонконгской газеты SCMP уверены, что причиной сближения двух стран стала угроза США.

Китайская экономика и российская армия является беспроигрышной комбинацией, которая способна подорвать авторитет НАТО. В то время как американский лидер Джо Байден перешел все крайности и стал угрожать санкциями даже президенту РФ Владимиру Путину, председатель КНР Си Цзиньпин тепло приветствовал своего российского коллегу в качестве почетного гостя на торжественной церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Это похоже на ситуацию, которая складывалась в 2014 году. Тогда некоторые западные лидеры критиковали Путина, однако Си приехал на Зимние Олимпийские игры в Сочи. Позже стороны провели около 30 встреч и давно, по словам китайского политика, «стали лучшими друзьями».

Автор материала замечает, что после каждого нового витка американских санкций добавляются державы, которые считают США своими противниками. Изоляционная яма растет, а Вашингтон продолжает показывать себя как нечестный и ненадежный партнер.

«Придет день, когда остальной мир, за исключением их иностранных рабов, будет игнорировать их присутствие», — отмечено в SCMP.

Федеральное агентство новостей /

Пользователи Сети поддержали автора материала. По их словам, США уже упустили «русского медведя» и теперь им придется несладко.

«Это отлично. Россия и Китай нужны друг другу как никогда сегодня, особенно пока есть силы, которые пытаются дестабилизировать обе страны и их регионы», — написал пользователь.

«Поддержите Китай и Россию — установите мир во всем мире. Больше никаких подстроенных протестов от финансируемых наций», — добавил читатель.

Юзеры отметили, что и российский, и китайский народ по себе знают, что такое война. США ни разу таких чувств не испытывали, поэтому активно занимаются разжиганием ненависти.

«Китайско-российское сотрудничество и создание союза — наихудший возможный вариант для Америки, но ей следует винить только себя за свою постоянную воинственность и гегемонистское поведение», — написал комментатор.

Читатели понадеялись, что союз России и Китая расширится. В него, по их словам, должны попасть все страны, которые когда-либо подвергались санкциям со стороны Запада.

Недавно авторы Soha указали на желание США разделить Россию и Китай. По мнению автора, Вашингтону союз двух государств не играет на руку, ведь объединение стран обещает быть эффективным.