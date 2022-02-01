Сатановский предложил инициировать против украинских властей Нюрнбергский процесс

Москва, 1 февраля. Нарастающая в западных СМИ военная риторика вводит в панику все население Украины. А киевские власти поддерживают эту истерию, вероятно, не осознавая преступность собственных действий. На это обратил внимание политолог Евгений Сатановский.

Эксперт отметил, что украинцам постоянно внушают, что вот-вот наступит полных крах, страны не станет и будут только «черные годы» впереди. Особенное возмущение, продолжил политолог, порождает тот факт, что этой информацией затравливают детей.

«Смотреть на все это, никаких нервов не хватит. Особенно на то, как правящие там гады над детьми в школах измываются, дрессируя их прятаться под парты «на случай бомбежек». Детей-то за что?! Самое распоследнее дело, травмировать им души в нежном возрасте. Ни за что так нынешняя украинская власть и ее кураторы и спонсоры не заслуживают, чтобы их всех, в полном составе к стенке поставили, как за это. Похоже, пора новый Нюрнбергский процесс готовить, на будущее, по аналогии с прошлым, который по нацистам был», — написал Сатановский в Telegram-канале.

Кроме того, считает ученый, «на скамью подсудимых» должны сесть не только украинский истеблишмент, но и руководители Майдана. К последним Сатановский причислил лидеров стран НАТО и ЕС.

Ранее политолог высказывал предположение, что все антироссийские действия и заявления со стороны Запада говорят об одном — против РФ готовят масштабную войну. Он также напомнил, что Россию на протяжении нескольких веков пытались уничтожить заокеанские «партнеры».

При этом российские власти неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле считают, что заявления о «вторжении» на Украину являются предлогом для размещения военных сил НАТО вблизи границ России.