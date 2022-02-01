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Форвард «Спартака» Понсе перешел в клуб чемпионата Испании на правах аренды

Спорт
Форвард «Спартака» Понсе перешел в клуб чемпионата Испании на правах аренды
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Эльче, 1 февраля. Аргентинский футболист московского «Спартака» Эсекьель Понсе продолжит карьеру в испанской Ла Лиге — форвард подписал соглашение с «Эльче» и перешел в клуб на правах аренды до конца действующего сезона. Соответствующее объявление сделали представители красно-белых на своем официальном сайте.

Команда из Эльче имеет право выкупа аргентинца. Такая опция станет обязательной при наступлении ряда обстоятельств, которые официальными источниками не уточняются. До этого игроком «Спартака» интересовались также итальянские «Дженоа» и «Венеция».

«Желаем Эсекьелю как можно скорее вернуться на поле и успешно проявить себя в новой команде!» — написала пресс-служба «Спартака».

На днях петербургский «Зенит» объявил о трансфере иранского форварда Сердара Азмуна в немецкий «Байер». Ранее сине-бело-голубые планировали оштрафовать форварда за нарушение медицинского протокола при подписании контракта с клубом из Леверкузена.

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