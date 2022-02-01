Японский Traffic News назвал российскую БМПТ «Терминатор» оружием будущего

Токио, 1 февраля. Российская боевая машина поддержки пехоты «Терминатор» имеет серьезные особенности и уникальные преимущества, которые делают ее оружием, определяющим будущее. К такому выводу пришли японские эксперты портала Traffic News.

Автор статьи отметил, что, на его взгляд, БМПТ очертаниями весьма похож на танк «Марк I» времен Первой мировой войны. По словам журналиста, «Терминатор» изначально имел четыре башни – по две для пушек и пулеметов, однако позже из них осталась только одна. На ней как раз и располагаются две 30-миллиметровые пушки и пулемет.

Несмотря на то, что такие орудия принято считать противотанковыми, в реальности они используются для ликвидации живой силы противника в укреплениях. Боевые машины поддержки пехоты оснащены разными датчиками и сенсорами, ввиду чего техника становится всепогодной. Японский журналист подчеркнул, что в основе «Терминатора» лежит отлично зарекомендовавшая себя платформа танка Т-90. Уникальную российскую машину красит и ее «говорящее» название, подытожил эксперт Traffic News.

Эксперты китайского Sohu также называли российскую БМПТ-72 «Терминатор-2» настоящим «комбайном смерти». Военные специалисты отмечали, что техника сможет с легкостью ликвидировать солдат противника, прячущихся в высоких зданиях и обломках.